Caldo, gli animali in fuga dall'afa per le temperature già da estate piena
La lepre balneare, come una turista, lungo la battigia di Bibione,"spiaggia veneziana,"tra pedalò"e passanti che riprendono la scenadi Alessandro Ongarato
La lepre balneare, come una turista, lungo la battigia di Bibione, spiaggia veneziana, tra pedalò e passanti che riprendono la scena. Come tanti animali, in fuga dall'afa, con temperature in questi giorni già da estate piena. Le api hanno trovato riparo nel cuore di Padova, attaccandosi a una fioriera, davanti al municipio. Uno sciame di oltre 10mila esemplari, condotto fino a qui dall'ape regina, quasi certamente stremata dal caldo insopportabile. Senza ventilatori soffrono anche gli animali domestici.