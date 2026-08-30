Caldo, ancora alta l'emergenza: dopo la Sardegna brucia la Sicilia e l'Abruzzo
Le temperature sono arrivate a sfiorare i 46 gradi in alcuni punti del sud Italia rendendo"la vegetazione particolarmente secca, aumentando il rischio di nuovi roghi
Dopo gli incendi registrati in Ogliastra, le fiamme sono arrivate anche alle porte di Arzana. Per fronteggiare il rogo sono intervenuti anche i canadair. Oltre cento le persone evacuate, compresi sessanta ospiti di una struttura protetta. Un testimone: "Abbiamo avuto paura, mai viste le fiamme così vicino al paese".