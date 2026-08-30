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Caldo, ancora alta l'emergenza: dopo la Sardegna brucia la Sicilia e l'Abruzzo

Le temperature sono arrivate a sfiorare i 46 gradi in alcuni punti del sud Italia rendendo"la vegetazione particolarmente secca, aumentando il rischio di nuovi roghi

30 Ago 2026 - 13:52
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Dopo gli incendi registrati in Ogliastra, le fiamme sono arrivate anche alle porte di Arzana. Per fronteggiare il rogo sono intervenuti anche i canadair. Oltre cento le persone evacuate, compresi sessanta ospiti di una struttura protetta. Un testimone: "Abbiamo avuto paura, mai viste le fiamme così vicino al paese".

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