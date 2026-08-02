Caldo, 23 città da bollino rosso: domani salgono a 25

Milano, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Palermo. Ovunque l'afa non concede tregua. Temperature che toccano e superano i 40 gradi in questa lunga quarta ondata di calore, la peggiore secondo gli esperti. 23 le città da bollino rosso per la giornata di oggi, domani - con l'aggiunta di Ancona e Bari - aumenteranno a 25. Il record spetta a Terni, in Umbria, dove si sono registrati picchi di 41 gradi...situazione simile a Ferrara, Modena e Parma. Temperature torride che aumentano il rischio di nubifragi ed eventi estremi.

