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Calabria, oltre mille piante di marijuana scoperte nei boschi

Cinque piantagioni trovate dai carabinieri tra Aspromonte e Preserre

20 Set 2026 - 15:06
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Oltre 1000 piante di marijuana nascoste nei boschi dell'Aspromonte e delle Preserre (in Calabria), per un valore commerciale potenziale superiore al milione di euro. L'operazione è stata condotta dai carabinieri con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" e dell'8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Cinque le piantagioni individuate: a Platì due persone sono state arrestate mentre curavano una coltivazione con oltre 250 piante; a San Luca ne sono state trovate circa 700, mentre a Gioiosa Ionica altre piante erano nascoste nella vegetazione e alimentate da un sistema di irrigazione automatizzato.

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