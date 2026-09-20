Calabria, oltre mille piante di marijuana scoperte nei boschi

Oltre 1000 piante di marijuana nascoste nei boschi dell'Aspromonte e delle Preserre (in Calabria), per un valore commerciale potenziale superiore al milione di euro. L'operazione è stata condotta dai carabinieri con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" e dell'8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia. Cinque le piantagioni individuate: a Platì due persone sono state arrestate mentre curavano una coltivazione con oltre 250 piante; a San Luca ne sono state trovate circa 700, mentre a Gioiosa Ionica altre piante erano nascoste nella vegetazione e alimentate da un sistema di irrigazione automatizzato.