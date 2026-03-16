Il ciclone Jolina sferza la Calabria: a Cosenza il vento scoperchia gli stand della fiera

Il ciclone Jolina continua a colpire la Calabria con piogge abbondanti, temporali e raffiche di vento. Nella notte si sono registrati allagamenti nel Lametino, con la chiusura di un tratto della tangenziale est a San Pietro a Maida. Una tromba d’aria ha danneggiato alcuni magazzini a Stalettì, mentre a Cosenza il vento ha distrutto diversi stand della fiera di San Giuseppe.