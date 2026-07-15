Calabria, affitti non riscossi: Gdf scopre presunto danno erariale da oltre 4 milioni

La Procura Regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a nove dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (Aterp) Calabria un invito a dedurre con cui è stato loro contestato un presunto danno erariale pari a circa 4 milioni e quattrocentomila euro. Le indagini, affidate agli investigatori del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Catanzaro della Guardia di Finanza, sono consistite, in particolare, nell'esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire, da un lato, la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione degli affitti degli immobili di proprietà dell'ente e, dall'altro, alla verifica delle azioni intraprese dai vertici e dai dirigenti aziendali per il recupero delle somme dovute ovvero per la risoluzione dei contratti stipulati e la conseguente restituzione dell'immobile.