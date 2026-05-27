Nel Napoletano

Caivano, ostentavano sui social i bottini dei furti: dieci persone fermate

Video pubblicati online per ostentare il bottino dei colpi messi a segno tra Napoli, Caserta e Salerno

di Andrea Noci
27 Mag 2026 - 12:28
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