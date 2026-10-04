Caivano, operaio morto dopo essere stato abbandonato in strada: ora la moglie chiede giustizia

Era a terra, da solo e lontano da dove presumibilmente è caduto. Carmela Amura ricostruisce tra le lacrime gli ultimi attimi vissuti dal marito Salvatore Calignano, operaio edile di 54enne. Venerdì scorso si trovava sul tetto di questo capannone a Caivano, Napoli, per svolgere alcuni lavori di manutenzione. All'improvviso sarebbe caduto da una scala, un volo di diversi metri. Ma quando il personale del 118 - chiamato da una persona presente sul posto - è arrivato, ha trovato Calignano, a pochi metri dal capannone, disteso vicino a questo albero. Una distanza che la vittima, secondo il legale della famiglia dell'operaio, non avrebbe mai potuto percorrere a causa delle gravissime lesioni riportate.