Caivano, nuove minacce a Don Patricello e Meloni

Una nuova lettera minatoria è stata recapitata al parroco di Caivano, a Napoli, Don Maurizio Patricello da sempre in prima linea contro lo spaccio e il degrado del Parco Verde. Dal timbro postale, le forze dell'ordine hanno capito che è stata spedita da Padova. Nella missiva non mancano riferimenti anche alla premier Giorgia Meloni e ad Adriano Cappellari, giornalista del quotidiano L’Altipiano autore di diversi articoli dedicati alla figura del parroco, che già in passato era stato minacciato con altre lettere. "Tu e il tuo amico giornalista Cappellari parlate troppo" sarebbe stato scritto, "vi uccideremo e sarà bellissimo. Non mancheremo di sistemare anche la tua amica bionda", con il riferimento è alla Presidente del consiglio.