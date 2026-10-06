Operaio morto a Caivano, tre indagati per omicidio colposo

Sono tre le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni residente a Orta di Atella (Caserta), trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano, in via Fossa del Lupo, e morto poco dopo all'Ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo commesso in cooperazione colposa. Tra gli indagati ci sono i due titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che il 61enne sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato "in nero" in un capannone. In particolare, l'uomo avrebbe dovuto stendere una guaina isolante sul tetto della struttura.