Cadavere trovato a Bari, 68enne ucciso dopo una lite per un debito di 30 euro

Era scomparso più di un mese fa a Bari e, il primo maggio, gli inquirenti lo hanno trovato avvolto in buste per l'imballaggio, in un locale commerciale nel quartiere Carbonara. Qualche ora dopo i carabinieri hanno fermato il titolare del negozio, un cittadino cinese di 42 anni, che ora si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Reo confesso, l'omicida ha raccontato di aver ucciso Michelangelo Scamarcia, che soffriva di una forma di autismo e con problemi cardiaci, soffocandolo.