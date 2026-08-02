LA TRAGEDIA

Brugherio, si lancia dal quarto piano di un palazzo in fiamme: morto medico in pensione

La vittima di Brugherio è un medico in pensione, Stefano Bramati. Le"ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali

02 Ago 2026 - 14:13
01:21 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
brugherio
incendio