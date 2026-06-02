Brianza, il 21enne arrestato: "L'amore per il martirio scorre nelle mie vene"

Zakaria Ben Haddi, 21 anni, italiano di origine marocchina residente a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, si trova ora in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale. Fermato dalla Digos di Milano dopo che lo scorso 30 maggio aveva pubblicato sui social due post che lasciavano presagire la sua imminente intenzione di colpire. L'indagine, partita da una chat legata a ideologie suprematiste nella quale si faceva riferimento a "un colpo di Stato", ha documentato un percorso di radicalizzazione crescente.