Brescia, rapine violente: arrestati tre giovani stranieri

Rapina aggravata, lesioni personali gravi e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al volto: sono i reati contestati a tre 20enni stranieri arrestati nel Bresciano all'alba di oggi, 17 settembre, dalla polizia. Per loro, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica. Gli indagati, con numerosi precedenti penali e di polizia per reati analoghi, sono ritenuti responsabili a vario titolo di una scia di rapine e aggressioni violente commesse in città e in provincia tra gennaio e aprile di quest'anno.