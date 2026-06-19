Bambina incinta a dieci anni nel centro profughi: condannato 29enne a 5 anni, ma il giudice esclude lo stupro

Fa discutere la sentenza del Gup di Brescia sul caso avvenuto nel centro di accoglienza di Collio. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di reclusione per atti sessuali con minorenne dopo aver avuto rapporti con una bambina di dieci rimasta incinta. Nelle motivazioni il giudice esclude però che vi siano prove sufficienti per qualificare i fatti come violenza sessuale, evidenziando contraddizioni nelle testimonianze e richiamando anche aspetti culturali legati al Paese d’origine dell’imputato.