Brescia, progettava attentati a stadi e chiese: arrestato 24enne

La polizia di Brescia ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 24enne di origine egiziana accusato di associazione terroristica internazionale. Secondo gli investigatori non sarebbe stato un "lupo solitario", ma membro di un gruppo jihadista denominato "I Pericolosi d’Egitto". Il giovane avrebbe progettato attentati contro chiese e stadi in Italia. Era già stato arrestato nell’ottobre 2024 per apologia di delitti con finalità di terrorismo: due anni fa sarebbe stato fermato mentre pianificava di piazzare una bomba in una chiesa di Bergamo per colpire i cristiani, definiti "kuffar", cioè infedeli. Le indagini della Digos hanno inoltre accertato che il 24enne voleva arruolarsi tra i combattenti del Daesh. Attraverso il monitoraggio delle sue attività online è emerso che si stava autoaddestrando consultando siti su costruzione di ordigni, uso di kalashnikov e tecniche di combattimento. Sul web condivideva anche contenuti di propaganda dell’Isis, della Jihad islamica palestinese e materiale sul martirio.