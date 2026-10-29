Brescia, ok del Comune a una nuova moschea: i cittadini si ribellano

A Brescia, i cittadini dicono "no, grazie" all'ennesimo luogo di culto musulmano in città. Il Comune, però, va avanti per la sua strada dando già l'ok definitivo al cambio di destinazione d'uso di un immobile e scatenando polemiche e rabbia tra i residenti. "Quello che fino a poco tempo fa era uno studio di commercialisti, adesso, come nulla fosse, è diventato un centro islamico", dicono alcuni cittadini riuniti in un comitato. A far cambiare idea agli amministratori non sono bastate le oltre 500 firme raccolte nel quartiere, né il presidio organizzato dal comitato "Brescia ai Bresciani", durante il quale, di fronte al rischio di islamizzazione paventato dai manifestanti, è stato intonato l'inno di Mameli, con tricolore alla mano.