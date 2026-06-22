Brescia, il giudice dispone il carcere per l'aggressore dei bambini
Respinta la richiesta di una misura meno afflittiva. Secondo il giudice l'uomo presenta ancora un elevato livello di pericolosità sociale e deve restare detenutodi Davide Loreti
Resterà in carcere il 29enne accusato di aver aggredito alcuni bambini nel Bresciano. Il giudice ha infatti escluso la possibilità degli arresti domiciliari, ritenendo che permanga un concreto rischio per la sicurezza pubblica. Alla base della decisione la valutazione della pericolosità sociale dell'indagato e la necessità di evitare il rischio di nuovi episodi.