Cronaca
L’episodio in un centro migranti

Brescia, bengalese mette incinta una bimba di 10 anni, assolto dall'accusa di stupro

L'uomo è stato condannato a cinque anni per atti sessuali con minorenne

di Tito Giliberto
14 Gen 2026 - 18:42
01:19 

È stato condannato a cinque anni per atti sessuali con una bambina di dieci anni, che è rimasta incinta ed è stata sottoposta ad aborto, un 29enne bengalese. Secondo il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia non sarebbe stata violenza sessuale e per questo ha riqualificato il reato da violenza sessuale aggravata commessa ai danni di un minore ad atti sessuali con minorenne. Il fatto è avvenuto nell’estate 2024 nel centro migranti di San Colombano in Val Trompia. La sentenza ha suscitato tante polemiche, ma l’avvocato del 29enne: "È stata applicata la legge”

