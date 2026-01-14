Brescia, bengalese mette incinta una bimba di 10 anni, assolto dall'accusa di stupro

È stato condannato a cinque anni per atti sessuali con una bambina di dieci anni, che è rimasta incinta ed è stata sottoposta ad aborto, un 29enne bengalese. Secondo il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia non sarebbe stata violenza sessuale e per questo ha riqualificato il reato da violenza sessuale aggravata commessa ai danni di un minore ad atti sessuali con minorenne. Il fatto è avvenuto nell’estate 2024 nel centro migranti di San Colombano in Val Trompia. La sentenza ha suscitato tante polemiche, ma l’avvocato del 29enne: "È stata applicata la legge”