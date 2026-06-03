Ad Amendolara

Braccianti bruciati in auto, il procuratore: "Episodio di gravità inaudita"

Le quattro vittime avevano tra i 19 e i 29 anni"

di Michela Pagano
03 Giu 2026 - 19:07
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