Botti di fine anno, il bilancio

Gli è scoppiato un petardo illegale in mano ed è morto dissanguato. A perdere la vita è stato un 63enne di origini di moldave ieri sera ad Acilia, in provincia di Roma. L'esplosivo che ha causato la morte dell'uomo era illegale, come le tonnellate di fuochi d'artificio sequestrate negli ultimi giorni dalle forze dell'ordine. In totale sono stati 770 gli interventi, in tutto il Paese, da parte dei vigili del fuoco, 112 in meno rispetto all’anno precedente. Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove sono stati 114, uno meno della Lombardia. A Milano, nello specifico, si contano una decina d’interventi da parte del 118.