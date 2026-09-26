Bolzano, spunta il caso del diario scolastico con i fake di carabinieri che torturano gli scissionisti

Sven Knoll, leader del partito Süd-Tiroler Freiheit (quello degli scissionisti altoatesini) presenta il diario scolastico "Tiroler Merkheft", in cui ci sono immagini storiche dei carabinieri con le divise degli anni '60 che torturano i fermati. Tutto falso, pura invenzione: quelle immagini non sono vere, ma generate dall'intelligenza artificiale. Il diario è stato distribuito gratuitamente all'inizio di settembre. In un'immagine un separatista viene malmenato dai carabinieri, in un'altra ce n'è uno a terra con i vestiti strappati e poi ancora una in cui un carabiniere impugna una tenaglia. Questa 17esima edizione del diario è dedicato agli anni '60, quando il bilancio degli attentati messi a segno dagli scissionisti fu di almeno una ventina di morti, molti dei quali proprio carabinieri. Il caso finirà in Procura e in Parlamento.