Bolzano, cede parte del palazzo del tribunale: ferita una donna delle pulizie

All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. "Al momento del crollo, all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo tre persone - tre addetti alle pulizie - solo una è rimasta lievemente graffiata ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia", così all'ANSA la presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti