NEL CENTRO STORICO

Bologna, una colata di asfalto sopra i basoli delle strade

E' l'ultima trovata dell'amministrazione comunale di Bologna per migliorare le penose condizioni dei sanpietrini che ricoprono le carreggiate della città.""

di Giulia Mutti
28 Ago 2026 - 21:22
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L'idea del sindaco Lepore arriva dopo anni di lamentele: la chiusura della torre della Garisenda ha fatto deviare gli autobus che, con la loro pesantezza, hanno causato buche e fatto saltare i blocchetti di pietra. Un manto sconnesso, insomma, che mette a rischio pedoni, ciclisti e motociclisti. E fa infuriare l'opposizione

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