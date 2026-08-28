Bologna, una colata di asfalto sopra i basoli delle strade

L'idea del sindaco Lepore arriva dopo anni di lamentele: la chiusura della torre della Garisenda ha fatto deviare gli autobus che, con la loro pesantezza, hanno causato buche e fatto saltare i blocchetti di pietra. Un manto sconnesso, insomma, che mette a rischio pedoni, ciclisti e motociclisti. E fa infuriare l'opposizione