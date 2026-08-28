Bologna, una colata di asfalto sopra i basoli delle strade
E' l'ultima trovata dell'amministrazione comunale di Bologna per migliorare le penose condizioni dei sanpietrini che ricoprono le carreggiate della città.""di Giulia Mutti
L'idea del sindaco Lepore arriva dopo anni di lamentele: la chiusura della torre della Garisenda ha fatto deviare gli autobus che, con la loro pesantezza, hanno causato buche e fatto saltare i blocchetti di pietra. Un manto sconnesso, insomma, che mette a rischio pedoni, ciclisti e motociclisti. E fa infuriare l'opposizione