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Bologna, tassa di soggiorno fino a 10 euro: la proposta del sindaco divide la città

Il sindaco vorrebbe portare il tetto dell'imposta dagli attuali 7 a 10 euro, come a Firenze

di Beatrice Bortolin
25 Set 2026 - 13:32
01:26 
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