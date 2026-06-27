Bologna, polemica per il no del comune all'acquisto di alberi per nuove zone d'ombra

A Bologna, per fronteggiare il grande caldo torrido, fa discutere la scelta dell'amministrazione comunale di non stanziare fondi per l'acquisto di 100 alberi da sistemare nelle piazze del centro storico e creare nuove zone d'ombra. L'anno scorso, invece, erano state acquistate con una spesa di circa 130 mila euro e collocate tra negozi e marciapiedi. Ora, il tema torna al centro del dibattito cittadino. Nonostante ciò, c'è chi fa da sè: commercianti possono sistemare le piante fuori dalle loro attività con l'aiuto logistico del comune.