Elezioni regionali Garlasco Guerra in Medioriente Guerra in Ucraina Grande Fratello Emergenza Clima

Cronaca
La misura mai eseguita

Bologna, il presunto killer del capotreno era già stato espulso

Il 23 dicembre il prefetto di Milano aveva ordinato al 36enne croato, Marin Jelenic, di lasciare l'Italia. Il provvedimento non è mai stato eseguito. All'origine dell'omicidio, secondo gli investigatori, potrebbe esserci una lite

di Rita Ferrari
08 Gen 2026 - 12:29
01:28 
capotreno
