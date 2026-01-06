Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Le immagini della videosorveglianza

Bologna, identificato il killer del capotreno ucciso a coltellate

Il presunto assassino sarebbe un croato senza fissa dimora, con precedenti."È caccia all'uomo

di Rita Ferrari
06 Gen 2026 - 13:47
01:12 
bologna
capotreno
video evidenza