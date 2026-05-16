Bologna, guerra alla movida di piazza Aldrovandi

Una diffida al Comune, rilievi per misurare l'intensità di rumore e la minaccia di andare in tribunale. A Bologna esplode di nuovo il caso della movida in piazza Aldrovandi, dove i residenti denunciano notti insonni, schiamazzi, musica alta e degrado fino all’alba. "Alla sera non si può dormire perché ci sono centinaia di ragazzi che girano e qualcuno cerca anche di vendere l’appartamento e non glielo comprano". All'una di notte, al momento della chiusura dei locali della zona, frequentata soprattutto da studenti universitari, la serata continua in strada. Per chi vive qui, la situazione sarebbe ormai diventata insostenibile.