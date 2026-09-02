al volante una 32enne

Bologna, contromano sulla A1 per 50 chilometri: bloccata dopo inseguimento

Intervento della Polstrada: la 32enne alla guida di un minivan"era sotto l'effetto di cannabis

02 Set 2026 - 09:32
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