Bologna, bus arriva "lungo" alla fermata: un passeggero morde l'autista

È bastato che l’autista del mezzo si fermasse poco oltre la pensilina per scatenare la furia di un passeggero, che gli ha staccato a morsi un pezzo di orecchio. L'episodio, accaduto sabato mattina nel centro di Bologna su un bus Tper della linea 96, ha portato i sindacati a proclamare uno sciopero di otto ore, dalle 8.30 alle 16.30. Secondo una prima ricostruzione, il conducente non si sarebbe accorto subito della richiesta di fermata e avrebbe arrestato il mezzo oltre il punto previsto. Ne è nato un confronto poi degenerato in una violenta aggressione: il passeggero ha morso l’autista, procurandogli una lesione permanente.