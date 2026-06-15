GLI HA STACCATO UN PEZZO DI ORECCHIO

Bologna, bus arriva "lungo" alla fermata: un passeggero morde l'autista

Secondo una prima ricostruzione, il conducente non si sarebbe accorto subito della richiesta di fermata e avrebbe arrestato il mezzo oltre il punto previsto

di Chiara Ottaviani
15 Giu 2026 - 12:55
01:29 
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È bastato che l’autista del mezzo si fermasse poco oltre la pensilina per scatenare la furia di un passeggero, che gli ha staccato a morsi un pezzo di orecchio. L'episodio, accaduto sabato mattina nel centro di Bologna su un bus Tper della linea 96, ha portato i sindacati a proclamare uno sciopero di otto ore, dalle 8.30 alle 16.30. Secondo una prima ricostruzione, il conducente non si sarebbe accorto subito della richiesta di fermata e avrebbe arrestato il mezzo oltre il punto previsto. Ne è nato un confronto poi degenerato in una violenta aggressione: il passeggero ha morso l’autista, procurandogli una lesione permanente. 

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