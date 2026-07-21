Bologna, urla, calci e testate a serrande e non solo: i minuti prima della morte di Fakir

Un uomo in forte stato d'agitazione, ripreso mentre colpi a calci e con testate le serrande di alcuni garage in via Svevo, per poi bloccare un'auto in transito saltando sul cofano e inveendo contro il conducente. Ma anche grida e richieste d'aiuto prima di gettarsi a terra. Poi l’intervento della Polizia, richiesto dai residenti del quartiere Pilastro, a Bologna dove Fakir si trovava per far visita a qualcuno. È questo lo scenario che precede la tragedia.
Tutto avviene nell’arco di una quarantina di minuti ed è ripreso sia da un cellulare, da una finestra, sia dalle bodycam degli agenti. Dalle immagini, ora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe apparso fuori controllo. Secondo quanto riportato dalla Procura, gli agenti avrebbero agito secondo le procedure standard, immobilizzando il 42enne marocchino con fascette ai polsi e utilizzando uno spray urticante. Saranno ora gli accertamenti a stabilire se le manovre siano state eseguite correttamente