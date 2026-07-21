Bologna, urla, calci e testate a serrande e non solo: i minuti prima della morte di Fakir

Tutto avviene nell’arco di una quarantina di minuti ed è ripreso sia da un cellulare, da una finestra, sia dalle bodycam degli agenti. Dalle immagini, ora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe apparso fuori controllo. Secondo quanto riportato dalla Procura, gli agenti avrebbero agito secondo le procedure standard, immobilizzando il 42enne marocchino con fascette ai polsi e utilizzando uno spray urticante. Saranno ora gli accertamenti a stabilire se le manovre siano state eseguite correttamente