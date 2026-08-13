Bologna, aggredito agente di polizia locale: aveva chiesto di abbassare la musica
Naso fratturato e 25 giorni di prognosi per il vigile. L'autore del gesto"è stato arrestato, ma è già tornato in libertàdi Chiara Ottaviani
Una testata in pieno volto e la frattura scomposta del setto nasale: 25 giorni di prognosi per un agente della Polizia Locale, aggredito durante un intervento nella centralissima via Zamboni, a Bologna. La sua colpa? Aver chiesto di abbassare la musica. Il 37enne, accusato di aver colpito il vigile, è stato arrestato, ma è già tornato in libertà.