Anche in Veneto scaffali vuoti

Blocco dei tir, gli effetti cominciano a vedersi anche al Nord

Al grande mercato padovano di piazza della Frutta ormai da qualche giorno arriva"meno merce dal Sud Italia "

di Alessandro Ongarato
22 Ott 2026 - 19:16
01:31 
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