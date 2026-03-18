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Blitz della polizia a Vignola (Modena): sventato l'assalto a un portavalori

Gli agenti sono intervenuti in una zona di campagna. Fermate 12 persone

18 Mar 2026 - 21:02
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