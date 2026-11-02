Blitz contro la criminalità giovanile:"644 gli arresti, tra loro 69 minorenni

Qualcuno prendeva nota come fosse la lista della spesa. in realtà erano tutti i punti da seguire per compiere razzie. su questo block notes ci sono le indicazioni su come fare soldi: rubare, rapinare, fare scippi. in altri casi si scambiavano indicazioni sulle regole d'azione durante le manifestazioni in piazza. Sono alcuni dei dettagli emersi nel corso di una maxi operazione della polizia, coordinata dal servizio centrale operativo, per contrastare la delinquenza giovanile in tutta Italia. 644 gli arresti, tra loro 69 minorenni. E quasi 1700 i ragazzi denunciati. Spesso chi infrangeva la legge lo mostrava sui social, non vergognandosi a farsi vedere con le armi in pugno, camuffate solo parzialmente con delle emoticon, o mostrando i proventi di scippi e furti. Tra i reati individuati dalla polizia, anche tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, spaccio di droga.