A ROMA

Blitz antidroga al Quarticciolo: in azione più di cento carabinieri

Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba. Una ventina gli arrestati, dieci i denunciati

di Alessio Campana
16 Mag 2026 - 21:52
01:35 
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