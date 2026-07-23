Tropea, aperta l'inchiesta sul decesso del bimbo di un anno per il sospetto batterio killer

La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sul decesso di un bimbo di un anno e mezzo all'ospedale di Catanzaro per una sospetta gastroenterite, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, forse causati da un batterio. Tre sono già stati dimessi, uno è ancora in ospedale. I casi si sono verificati in un asilo privato di Tropea a partire dal 17 luglio scorso e avrebbero interessato una dozzina i piccoli con sintomi più o meno gravi di contaminazione gastrointestinale. L'asilo al centro del caso è stato temporaneamente chiuso per decisione della direzione in via precauzionale e a tutela della salute dei bambini, delle famiglie e del personale.