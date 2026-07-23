Tropea, aperta l'inchiesta sul decesso del bimbo di un anno per il sospetto batterio killer
Tra le ipotesi al vaglio quella che l'infezione possa essere stata causata da un batterio diffusosi attraverso i fasciatoi usati per cambiare e lavare i piccolidi Alfredo Macchi
La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sul decesso di un bimbo di un anno e mezzo all'ospedale di Catanzaro per una sospetta gastroenterite, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, forse causati da un batterio. Tre sono già stati dimessi, uno è ancora in ospedale. I casi si sono verificati in un asilo privato di Tropea a partire dal 17 luglio scorso e avrebbero interessato una dozzina i piccoli con sintomi più o meno gravi di contaminazione gastrointestinale. L'asilo al centro del caso è stato temporaneamente chiuso per decisione della direzione in via precauzionale e a tutela della salute dei bambini, delle famiglie e del personale.