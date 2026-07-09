A Jesi

Bimbi picchiati e arrestati al centro islamico: arrestato imam

La Procura di Ancona ha disposto gli arresti domiciliari per"un cittadino bengalese di 39 anni

di Maurillo Paloschi
09 Lug 2026 - 13:24
01:25 
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