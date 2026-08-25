Bimba morte di difterite, i genitori indagati per omicidio colposo denunciano i tre ospedali

Genitori in fila e affluenza in aumento nel centro vaccinale del quartiere Pallavicino a Palermo. La morte della piccola Anna Rosa Bartolotta ha riportato alta l'attenzione contro malattie come la difterite che si pensavano ormai lasciate alle spalle. Le immunizzazioni aumentano in quasi tutta l'isola. Intanto l'istituto superiore di sanità ha confermato la positività della bimba di 4 anni, rilevando il gene della tossina responsabile della difterite respiratoria che ne ha causato la morte. I genitori sono indagati per omicidio colposo per omissione, ma a sua volta ha ha denunciato i tre ospedali coinvolti nelle cure.