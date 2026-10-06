Bergamo, violenta esplosione sventra una palazzina: ipotesi fuga di gas

Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì 5 ottobre a Bergamo, in via Longo, all'interno di una abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione - avvenuta nella zona di Borgo Santa Caterina - sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno nove feriti, di cui due gravi. Sul posto sono giunti diversi mezzi del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia. La strada è ricoperta di vetri: molte abitazioni presentano gli infissi danneggiati. Cinquanta gli sfollati.