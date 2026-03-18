Il femminicidio

Bergamo, uccide la moglie a coltellate

L'ha colpita più volte alla schiena e alla gola, poi con la"stessa"arma avrebbe tentato il suicidio, senza riuscirci

di Maria Stella Carrara
18 Mar 2026 - 18:54
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