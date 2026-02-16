Bergamo, tentato sequestro di una bimba di 18 mesi: padre e madre salvano la piccola

A Bergamo, una bambina di un anno e mezzo è rimasta vittima di un tentato sequestro davanti a un supermercato. Un 47enne senza fissa dimora, di nazionalità romena, ha cercato di afferrarla mentre usciva con i genitori. Solo la prontezza del padre, che ha immobilizzato l’aggressore, e della madre, che ha stretto la bimba a sé, ha evitato il peggio. La piccola ha riportato la frattura del femore ed è stata ingessata. L’uomo, che non era mai stato segnalato alle forze dell’ordine, è ora in carcere con l’accusa di tentato sequestro e lesioni aggravate dalla minore età della vittima; il pubblico ministero ha chiesto la convalida del fermo. La sindaca Elena Carnevali ha chiesto l’adozione di tutti i provvedimenti e una perizia psichiatrica per prevenire eventuali rischi futuri.