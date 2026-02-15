Bergamo, tenta di rapire una bambina in un supermercato: arrestato un 47enne

Una mamma tiene per mano la sua bambina di un anno e mezzo, mentre escono dal supermercato. Sulla soglia incrociano un uomo che afferra la piccola per le gambe, nel tentativo di strapparla alla madre, che riesce a opporre resistenza e a chiedere aiuto. La colluttazione è così violenta da provocare nella bimba la frattura di un femore. Sono le immagini di un tentativo di rapimento fallito in un supermercato della periferia di Bergamo, poco dopo le 13 di sabato. La polizia ha arrestato un rumeno di 47 anni, senza fissa dimora e incensurato, con l’accusa di sequestro di persona ai danni di un minore e di lesioni aggravate.