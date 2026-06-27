Bergamo, pugno duro contro i maturandi: multe per chi imbratta la città durante i festeggiamenti

I festeggiamenti per la conclusione dell’esame di maturità tornano a far discutere. Tra farina, pomodoro, uova e perfino acciughe o tonno, strade e marciapiedi vengono imbrattati dopo l’ultima campanella. Un copione che si ripete in tutta Italia. Ad Alzano, provincia di Bergamo, dove la polizia locale ha deciso di usare il pugno duro. Sono scattate le identificazioni dei responsabili. E oltre alle multe, gli studenti dovranno pagare anche le spese per ripulire le aree pubbliche.