Bergamo, non si ferma all'alt: scatta l'inseguimento

I carabinieri di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto al termine di un inseguimento che è scattato dopo che l'uomo non si è fermato all'alt dei carabinieri e si è sviluppato lungo diverse arterie della provincia bergamasca, interessando i territori di Gorle, Ranica, Villa di Serio, Alzano Lombardo e Albino, con manovre estremamente pericolose: sorpassi azzardati, percorrenza contromano, attraversamento di incroci con semaforo rosso e velocità che raggiungevano punte di circa 140 km/h, mettendo gravemente a rischio l'incolumità degli utenti della strada e dei militari. Il 39enne ha proseguito la fuga anche su strade secondarie e sterrate, fino a perdere il controllo del mezzo, che si è ribaltato in località Fiobbio di Albino.