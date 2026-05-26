Bergamo, colpito da un dardo: conosceva l'aggressore fermato poche ore dopo

Stava camminando sul piazzale di questo parcheggio a Carvico, nella Bergamasca, dopo aver pranzato con la compagna nel centro commerciale. Erano le 13.30, mancavano pochi passi e sarebbe salito sulla sua auto, quando è stato colpito in pieno petto da una fiocina scagliata da una vettura in corsa. I carabinieri, dopo avere analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza, hanno rintracciato il presunto responsabile a Sarnico, a una cinquantina di km dal luogo dell'accaduto. L'uomo è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Il movente resta un mistero, mentre il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

