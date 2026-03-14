Bergamo, Caivano e ora Trieste: nuovo caso di tentato rapimento di un bambino

Sono le 20 di sera, a Trieste, nel quartiere di Roiano. Davanti a un bar, una 40enne di nazionalità brasiliana tenta di rapire una bambina di due anni, strappandola dalle braccia della madre, che riesce a resistere sventando il pericolo. Poi la donna, che probabilmente ha problemi psichici, si allontana ma viene rintracciata poco dopo dalla polizia, allertata da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. È l'ennesimo caso di tentato rapimento ai danni di un bambino dopo Bergamo e Caivano.