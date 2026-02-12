Bergamo, aumenta il prezzo del caffè nel suo bar: bersagliato di commenti
Un euro e cinquanta centesimi per ogni tazzina di caffè, solidarietà al titolare del bar dai colleghi che conoscono i costi di gestione di un localedi Stella Carrara
Mario Carrara, titolare del bar "Il Vice" di Curno, alle porte di Bergamo, non si aspettava tanto clamore. Dopo aver annunciato sui social la decisione di aumentare a un euro e cinquanta centesimi il prezzo del caffè, è stato bersagliato di commenti - 700 in poche ore - sul caro tazzina. Se i clienti si dividono tra favorevoli e contrari, dai colleghi - che conoscono i costi di gestione di un bar - è arrivata un'ondata di consensi.