per vizio mentale

Bergamo, assolto l'uomo che aveva tentato di rapire una bambina in un supermercato

Dovrà comunque rimanere nella clinica psichiatrica che già"lo ospita per altri 2 anni

di Matteo Pedrazzoli
16 Set 2026 - 19:20
01:14 
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